A los techos verdes también se les conoce como azotea verde o cubierta ajardinada pero, sea como sea que prefieras llamarlos, siempre lucirán igualmente hermosos y ecológicos. ¿De qué se trata?; se trata de techos o tejados completamente cubiertos por vegetación y, claro, por una membrana impermeable. Así las cosas, los techos verdes suelen incluir más capas -de índole funcional- que son instaladas en función de un óptimo drenaje e irrigación; eso sin tener en cuenta las capas que actúan como barrera para las raíces. ¿Eres un amante de la naturaleza?; entonces está muy probablemente sea una idea hecha a tu justa medida. No se trata tan solo de macetas puestas aleatoriamente -no-; se trata, literalmente-, de toda una superficia vestida de verde y adornada por frescura. Y es que, además de lucir muy bien, los techos verdes son tecnologías ecológicas que promueven el ahorro del consumo de energía, es por esto que a los techos con paneles solares que fomentan otra forma de generación de energía -menos destructiva- también se les suele llamar techos verdes. ¿Quieres tener un techo ecológico?; en homify te mostramos cómo conseguirlo.

¿Qué tipos de techos verdes existen?

Los techos verdes, por lo general, suelen dividirse en tres categorías: los intensivos, los semi-intensivos y los extensivos. La categorización de los techos verdes depende entonces de la profundidad del cultivo y del grado necesario de mantenimiento del espacio. No todos los techos verdes son iguales, algunos -por ejemplo- requieren de un espesor de suelo para así poder plantar y cultivar plantas grandes y césped; a este tipo de techos ecológicos se les considera como intensivos puesto que requieren de muchos cuidados, irrigación y abono. Por su parte, los techos extensivos no requieren de tanto mantenimiento ni de tantos cuidados por lo que se les puede cultivar mediante una capa muy delgada. En muchas ocasiones, dicha capa para cultivo es hecha de lana de roca; lo que actúa como una membrana impermeable. Ahora bien, los techos -en general- se dividen a su vez entre techos horizontales o con pendiente; recuerda que dependiendo de el declive de tus techos verdes dependerá el óptimo drenaje del agua. Como lo mencionamos antes, también existen techos que son considerados como “verdes” no por su color sino por su función ecológica; este tipo de techos suelen contener paneles solares fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos.

¿Qué ventajas tienen los techos verdes?

Son muchas las ventajas que tienen los techos verdes pues por un lado ayudan a nuestro medio ambiente y, por el otro, podrían convertirse en nuestro propio huerto; ¿quién necesita ir cada dos segundos al supermercado cuando puede cultivar frutas verduras y flores en su propio techo? Además de esto, este tipo de techos mejoran la climatización de las viviendas; reducen el riesgo de inundaciones al absorber una gran cantidad de la lluvia que cae sobre la superficie de tu estructura; filtra contaminantes de la lluvia y las grandes cantidades de CO2 en el aire; actúa como una efectiva barrera acústica y protege la biodiversidad de las zonas urbanas. ¿Qué más se le puede pedir a un techo? Según estudios, este tipo de techos ecológicos también son capaces de reducir la pérdida de calor y, por ende, el consumo de energía en invierno. Si lo estás pensando pero aún no estás seguro de instalar un techo verde en tu hogar, te recomendamos ingresar a homify y ver unos cuantos ejemplos para ver si así, finalmente, te animas. ¡Ayudemos al medio ambiente para que en vez de medio lo tengamos completo!

¿Sabes cómo mantener un techo ecológico y los cuidados que debes darle? ¿Sabes cómo instalar un techo de estos y a qué profesionales recurrir?