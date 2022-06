Seguramente alguna vez habrás oído mencionar el término vivienda multifamiliar sin saber, a ciencia cierta, a qué se refiere. Pues bien, hoy te lo explicaremos todo. Muchos suelen confundir las viviendas unifamiliares (en las que todos los habitantes de un edificio pertenecen a una misma familia) con las vivienda multifamiliares; sin embargo, existen ciertas diferencias que aquí te enlistamos:

1. Una vivienda multifamiliar suele tener inquilinos.

2. A diferencia de una vivienda unifamiliar, en este tipo de viviendas puede haber vacantes para hallar nuevos inquilinos.

3. Una vivienda multifamiliar suele tener un mayor número de habitaciones y, por ende, de habitantes.

4. Las viviendas unifamiliares suelen tener menor cantidad de baños ya que, como sabemos, es más fácil compartir áreas tan íntimas entre familiares.

5. Las viviendas multifamiliares son consideradas como propiedad comercial por lo que su valor es distinto (se debe trabajar con un agente de bienes raíces).

¿Qué se debe tener en cuenta cuando se quiere vivir en una vivienda multifamiliar?

Son muchas cosas las que se debe tener en cuenta; desde lo más básico y simple hasta lo más complejo. Deberás responderte algunas preguntas tales como: ¿qué tan compatible soy o no soy con los demás inquilinos? ¿cuáles son los accesos -en caso de haber- y qué tanto abarcan con mis necesidades? ¿con cuánto presupuesto cuento y, según eso, qué tan viable es vivir allí dependiendo del estrato y las condiciones del lugar? No debes olvidar, por ninguna circunstancia, que para conseguir el financiamiento de una vivienda multifamiliar, el edificio debe antes ser visto por un agente y aprobado como un lugar capaz de generar ingresos; recuerda que, después de todo, no se trata de una vivienda unifamiliar en la que reside un inversionista y que, por el contrario, estamos hablando de una propiedad comercial. Es importante tener muy en cuenta que, en caso de que se considere que la vivienda tiene pocas posibilidades de ser rentable, muy seguramente los bancos se negarán a correr el riesgo de darte un préstamo así que, en ese orden de ideas, la primera pregunta que en realidad deberás hacerte es la siguiente: ¿es o no es rentable mi vivienda?

¿Qué tipos de viviendas multifamiliares hay?

Existen dos tipos de vivienda multifamiliar: tipo flat y tipo dúplex. Las viviendas flat son aquellas que solo cuentan con una planta o piso y que, por lo general, se encuentran divididas en una o tres habitaciones con acceso directo. Por su parte, las viviendas tipo dúplex -como su nombre mismo lo sugiere- son aquellas que se componen de dos pisos o más, los cuales a su vez se encuentran interrelacionados o comunicados por una escalera, ascensor u otro tipo de accesos. Si quieres darte una mejor idea de este tipo de edificaciones, solo debes ingresar a homify para así encontrar cientos de ejemplos a lo largo y ancho del mundo. En la actualidad, cada vez son más y más las personas que optan por pasarse a este tipo de viviendas. ¿Es este tu caso?

¿Vivirías en una vivienda multifamiliar? ¿Qué más quisieras aprender sobre este tipo de viviendas?